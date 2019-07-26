رياضة | عبد الحفيظ: إقتراب عودة سعد سمير ومحمد محمود.. ونعيش حالة من التركيز قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: إقتراب عودة سعد سمير ومحمد محمود.. ونعيش حالة من التركيز قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وخلف الصليبي، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل.

وأضاف أن محمد محمود لاعب الفريق اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي.

وأوضح أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.

وذكر مدير الكرة بالأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق مازال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا مؤخرًا.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن الفريق يبقى مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك القادمة، باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

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وأضاف أن الأهلي سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدًا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقا للرؤية الفنية.

يذكر أن الأهلي يلتقي الزمالك مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميًا بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.

وتابع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي إن كل الاحتفالات انتهت أمس وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك.

وأوضح أن الجهاز الفني يكثف جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين؛ لتجهيز الجميع لمباراة الزمالك التي يسعى الأهلي فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أهمية المباراة على الصعيد التاريخي والجماهيري والرقمي بعد حسم الدوري رسميًا لصالحنا، والجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية لموسم 2019.