رياضة | كاسونجو سلاح الزمالك الأخير لإنهاء صفقة عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسونجو سلاح الزمالك الأخير لإنهاء صفقة عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك مسئولو نادي الزمالك بإنهاء صفقة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي وضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية خلافات بين إدارة الناديين على الجوانب المالية في الصفقة بسبب تمسك الإسماعيلي بالحصول على 40 مليون جنيه وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.