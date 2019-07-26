رياضة | كاسونجو سلاح الزمالك الأخير لإنهاء صفقة عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسونجو سلاح الزمالك الأخير لإنهاء صفقة عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتمسك مسئولو نادي الزمالك بإنهاء صفقة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي وضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.
وشهدت الساعات الماضية خلافات بين إدارة الناديين على الجوانب المالية في الصفقة بسبب تمسك الإسماعيلي بالحصول على 40 مليون جنيه وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.
ويرغب مسئولو الأبيض في تخفيض المقابل المادي إلى 20 مليون جنيه وقاموا بإدخال الكونغولي كابونجو كاسونجو في الصفقة محاولة لإقناع الدراويش بالموافقة على رحيل الحارس.
وجاءت رغبة الزمالك في ضم عواد لما يمتلكه من خبرات كبيرة وسد النقص في حراسة المرمى بسبب إصابة محمود عبد الرحيم جنش بجانب رحيل عماد السيد إلى صفوف الاتحاد السكندري.