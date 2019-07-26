رياضة | رسميا.. دي روسي ينضم لبوكا جونيور لمدة موسم واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. دي روسي ينضم لبوكا جونيور لمدة موسم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النادي الأرجنتيني نادي بوكا جونيورز بالإعلان عن ضم نجم خط الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي، القائد روما السابق بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد فقط.

وذكر تقرير صحفي أن صاحب الـ35 عام جذب اهتمام عدة أندية في الدوري الإيطالي مثل فيورنتينا وميلان وسامبدوريا، إلا انه اختار الانضمام إلى الدوري الارجنتيني وخاصة بوكا جونيورز.

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وصد رحل دي روسي عن صفوف الذئاب بعد عدم تجديد عقده ورفضه العمل كمدير فني لنادي العاصمة الإيطالية.

وشارك دي روسي مع فريق الذئاب في 614 مباراة ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بعد الأسطورة فرانشيسكو توتي الذي خاض 786 مباراة.

يذكر أن اللعب المخضرم شارك مع منتخب إيطاليا، في 117 مباراة دولية وتُوج معه بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا، كما توج مع روما بلقب كأس إيطاليا في عامي 2007 و2008.