رياضة | اليوم | آخر مهلة للزمالك في ملف رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم | آخر مهلة للزمالك في ملف رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن اليوم الجمعة بمثابة المهلة الأخيرة لإدارة الزمالك لحفظ حقهم في قضية رمضان صبحي لاعب الأهلي ومشاركته في مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري.



وأوضح بيومي في تصريحات خاصة أن اللائحة تنص على ضرورة التقدم بشكوى لدى لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية بعد اللقاء بـ48 ساعة وإذا لم يتحقق ذلك لن يكون من حق الزمالك المطالبة بحقه في اللقاء.



وكان الزمالك قد قرر التصعيد في قضية رمضان صبحي بسبب عدم قانونية مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي انتهت لمصلحة الأهلي بنتيجة 3-1 وحسم بطولة الدوري لصالحه بشكل رسمي.



ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل في ختام مباريات الفريق ضمن منافسات بطولة الدوري.