رياضة | المواعيد الكاملة لمونديال الأندية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواعيد الكاملة لمونديال الأندية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، والمنتظر إقامتها في قطر.

وذكر الموقع الرسمي للفيفا، أن بطولة كأس العالم للأندية، ستقام خلال الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر/كانون أول المقبل.

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وضمن حتى الآن 3 أندية المشاركة في البطولة وهي ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وأضاف الفيفا أنه سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر المقبل.

وسيشارك ليفربول وبطل كوبا ليبرتادوريس من منافسات الدور نصف النهائي، فيما ستلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 17 ديسمبر على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم مباراة النهائي.