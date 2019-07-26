رياضة | فريدة عثمان تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسباحة بكوريا الجنوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريدة عثمان تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسباحة بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت السباحة فريدة عثمان إلى النصف النهائي في منافسات بطولة العالم المقامة بدولة كوريا الجنوبية، وذلك في سباق ٥٠ متر فراشة بزمن ٢٥:٧١ .

كما تأهل علي خلف الله إلي النصف النهائي في سباق ٥٠ متر حرة بزمن ٢٢:٠٤ ضمن منافسات بطولة العالم .

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تقام النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للسباحة لعام 2019 والتى ينظمها الأتحاد الدولى للسباحة في الفتره ما بين 12حتى 28 من شهر يوليو الجاري.

وتستضيف مدينة كوانغجو، التي تقع على بعد 330 كيلومترًا جنوب سيئول، أكثر من 2600 رياضي من 194 دولة حتى 28 يوليو، تحت شعار "الغطس في سلام".