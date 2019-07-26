رياضة | تصريح مثير للجدل من عدلي القيعي بشأن الأهلي والحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير للجدل من عدلي القيعي بشأن الأهلي والحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، إن المارد الأحمر تمكن من الفوز فى بعض مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بأخطاء تحكمية و ليس بتحيز الحكام لطرف ضد طرف أخر .

وتابع عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى عبر برنامج ملك وكتابة أنه يوجد من يتربص بالفريق الاحمر خلال الموسم منذ البداية و هذا الأمر ظهر فى تصريحات كثير من المسئولين فى الأندية المنافسة .

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وأشار عدلى القيعى أن فريق الاهلى تعرض إلى كثير من الأزمات خلال الموسم من إصابات و إيقافات و بعض الأمور التحكمية مثل مباراة الانتاج الحربى و لكن تمكن من التغلب على جميع هذه الأمور وحصد اللقب عن جدارة وإستحقاق.

توج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب ليحصد الدوري رقم 41 في تاريخ النادي والرابعة على التوالي.