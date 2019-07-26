رياضة | برشلونة ينتظر رد ميسي للتجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتظر رد ميسي للتجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني، لتمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن عقده لا يزال به عامين.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي الكتالوني يفكر جديا في تمديد عقد البرغوث الأرجنتيني ، مشيرة الى أن البلوجرانا لن يحدد أوقات التواصل مع اللاعب للتجديد.

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وتابعت الصحيفة أن التجديد سيتمد على ميسي، عندما يختار اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات، وفي اي وقت يحدده الارجنتيني للتجديد سوف يتم في وقتها.

وقد وقع ميسي اَخر تجديد له مع البلوجرانا في نوفمبر 2017، وحتى عام 2021 المقبل وبوجود شرط جزائي يبلغ قيمته 700 مليون يورو.

وأنهت الصحيفة بأن نادي برشلونة وضع امر التجديد على ميسي ووالده خورخي والذي يعد أيضًا وكيل أعماله، لتحديد موعد وشروط الاتفاق عى التجديد.