صفحة أستون فيلا تقفز 175 ألف متابع بعد صفقة تريزيجيه

حققت الصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا الإنجليزى على "فيس بوك" قفزة هائلة فى عدد المتابعين بعد مرور 48 ساعة على إعلان التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر.
ووصل عدد متابعى الصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا على "فيس بوك" إلى 2 مليون و793 ألف متابع بزيادة نحو 175 ألف شخص.
فى حين حظيت المنشورات التابعة للنجم المصرى محمود تريزيجيه بتفاعل هائل من جانب المتابعين للصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا على "فيس بوك"، وصل لـ 62 ألف شخص.
صفحة استون فيلا على فيس بوك
صفحة استون فيلا على فيس بوك
وأعلن نادي أستون فيلا أول أمس الاربعاء تعاقده رسمياً مع محمود تريزيجيه في صفقة كلفت خزينة النادى الإنجليزى نحو 9 ملايين جنيه إسترلينى.
جدير بالذكر أن فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أيضاً أحمد المحمدى نجم منتخب مصر، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".
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