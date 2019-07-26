شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. سيد عبد الحفيظ : حالة سعد سمير تتحسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن محمد محمود لاعب الفريق اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي.
وأوضح أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
وذكر مدير الكرة بالأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق مازال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا مؤخرًا.
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