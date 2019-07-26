شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. سيد عبد الحفيظ : حالة سعد سمير تتحسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وخلف الصليبي، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل.

وأضاف أن محمد محمود لاعب الفريق اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي.

وأوضح أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.

وذكر مدير الكرة بالأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق مازال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا مؤخرًا.