شكرا لقرائتكم يحيى يوسف: خماسي الأهلي يبدع مع منتخب شباب اليد في أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز متخب مصر أمس ، الخميس، على النرويج 29/27 في دور الثمانية بمونديال أسبانيا ويلتقي غداً مع فرنسا في نصف نهائي البطولة.
وأكد «يوسف» أنه سعيد بالمردود القوي لخماسي الأهلي في المنتخب المصري وهم؛ عبدالرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبدالرحمن حميد وياسر محمد.
وشدد المدرب العام لـ«يد الأهلي» على ثقته الكاملة بقدرات اللاعبين فى المنافسة بقوة على اللقب ،مُشيراً إلى أن البطولة تمثل لحظة تاريخية لجيل جديد قادر على تشريف كرة اليد المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر يحيى يوسف: خماسي الأهلي يبدع مع منتخب شباب اليد في أسبانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.