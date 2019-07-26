شكرا لقرائتكم يحيى يوسف: خماسي الأهلي يبدع مع منتخب شباب اليد في أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد يحيى يوسف المدرب العام لفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي بأداء خماسي الفريق المشارك مع منتخب شباب اليد في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في إسبانيا، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي يقدمه المنتخب بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي فى البطولة.

وفاز متخب مصر أمس ، الخميس، على النرويج 29/27 في دور الثمانية بمونديال أسبانيا ويلتقي غداً مع فرنسا في نصف نهائي البطولة.

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وأكد «يوسف» أنه سعيد بالمردود القوي لخماسي الأهلي في المنتخب المصري وهم؛ عبدالرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبدالرحمن حميد وياسر محمد.

وشدد المدرب العام لـ«يد الأهلي» على ثقته الكاملة بقدرات اللاعبين فى المنافسة بقوة على اللقب ،مُشيراً إلى أن البطولة تمثل لحظة تاريخية لجيل جديد قادر على تشريف كرة اليد المصرية.