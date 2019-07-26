شكرا لقرائتكم مدير قطاع الناشئين بالأهلي: الإختبارات تمت دون مجاملات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن الاختبارات التى أُقيمت داخل النادي الأهلي تمت بمصداقية شديدة وبعيداً عن اية مجاملات دون تفرقة بين ناشئ وأخر، على مدار الأيام الماضية .

وأضاف "مبروك" أن مدربو القطاع أدوا دورهم في الإشراف على الاختبارات التي أقيمت منذ ١٤ يوليو الجاري، وانتهت أمس الخميس، على أكمل وجه وأخلصوا في عملهم من أجل اختيار أفضل العناصر المميزة .

ووجه "مبروك" مدربي قطاع الناشئين بمواصلة العمل بجد في الاختبارات التي سوف تجرى لأبناء أعضاء الجمعية العمومية بفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر، وأن تتم عملية اختيار اللاعبين بتركيز كبير كما حدث في الاختبارات العامة.

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وطالب "مبروك" من المدربين بضرورة التركيز على أصحاب الجسمان القوي إلى جانب المهارة والسرعة، وتحديداً في الأعمار السنية الصغيرة، لكي تستطيع فرق القطاع المنافسة بقوة على البطولات التي تشارك بها.

الجدير بالذكر أن اختبارات أبناء أعضاء الجمعية العمومية سوف تقام يومي السبت والأحد الموافقين ٢٧ و ٢٨ يوليو الجاري بفرع الشيخ زايد، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ و ٣٠ يوليو الجاري بفرع مدينة نصر، منذ الثامنة صباحاً، وذلك بموجب كارنيه العضوية.