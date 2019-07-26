ترند الموجز| الدولار ينهار..وحقيقة وفاة فجر السعيد..وأحمد الفيشاوي يرد بعد الانفعال.. وعودة ريهام سعيد بدون ودان..و4صفقات نارية للزمالك

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الدولار ينهار أمام الجنيه.. أكبر تراجع للعملة الخضراء في مصر منذ 2016، وحقيقة وفاة فجر السعيد.. زوج الإعلامية الكويتية يكشف تفاصيل دقيقة.. وأحلام تعلق، وبعد المعجزة.. ريهام سعيد تعلن عودتها لبرنامجها ’’بدون ودان ونص مناخير‘‘، والزمالك يشعل ’’الميركاتو الصيفي‘‘ بـ4 صفقات نارية.. والأهلي يرد بـ3 تعاقدات.. وبيراميدز يكتفي بصفقتين، وبعد انفعاله في الجنازة.. أول تعليق من أحمد الفيشاوي.. وهكذا تحدث عن وصية والده.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الدولار ينهار أمام الجنيه.. أكبر تراجع للعملة الخضراء في مصر منذ 2016

استقرت أسعار الدولار، أمام الجنيه، الجمعة، 26 يوليو، في البنوك، بعدما حققت انخفاضا قياسيا في نهاية تعاملات الخميس.

وسجلت العملة الخضراء الخميس، أدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، حيث وصلت إلى 16.52 جنيها.

وسجل الدولار، الجمعة في البنك المركزي والتجاري الدولي، أقل سعر للشراء بواقع 16,52 جنيها.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB، أقل سعر للبيع بـ 16٫62 جنيها.

وكان الدولار قد سجل مؤخرا، أقل من 17 جنيها، لأول مرة منذ عامين، في انخفاض قياسي جديد.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من 180 قرشا، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الجمعة، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٥٢٥ جم شراء

١٦٫٦٥٣٥ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٥٨ جم شراء

١٦٫٦٧ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٥٧ جم شراء

١٦٫٦٧ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٥٧ جم شراء

١٦٫٦٧ جم بيع

بنك عودة

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٥٦ جم شراء

١٦٫٦٦ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

كريدي أجريكول

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٥ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٤ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٤ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٤ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٤ جم بيع

بنك قناة السويس

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٤ جم بيع

بنك مصر

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٤ جم بيع

بنك الاسكندرية

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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حقيقة وفاة فجر السعيد.. زوج الإعلامية الكويتية يكشف تفاصيل دقيقة.. وأحلام تعلق

كشف المحامي الكويتي سعود السبيعي، زوج الإعلامية فجر السعيد، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته، بعد تعرضها لأزمة حادة عقب إجرائها عملية جراحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، شائعة وفاة الإعلامية الكويتية، متأثرة بتوقف قلبها، وهو ما تبين عدم صحته.

وقال السبيعي في تصريحات لموقع ’’إرم نيوز الإماراتي"، إن حالة زوجته الصحية بدأت تستقر وفق ما بينه الأطباء.

وأكد المحامي الكويتي أن ما حدث لزوجته هو (تسريب) بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم، نافيًا ما تداول حول توقف قلبها.

وأشار السبيعي، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن ما تعرضت له فجر السعيد هو خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام، مشيِدًا بالاهتمام الطبي بزوجته في مستشفى مبارك الكبير.

وفي سياق متصل، نشر السبيعي، تغريدة على حسابه بتويتر، قائلا: "اللهم اشف #فجر_السعيد اللّهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، اللهم فكن لها وليّاً ونصيراً، وكن لها معيناً ومجيرا".

وكانت الإعلامية الكويتية، قد أصيبت بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية، في أحد المستشفيات.

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من جانبها، نشرت المطربة أحلام عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "إنستجرام"، صورة للإعلامية الكويتية وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "يا رب اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا، استودعتك الرحمن اللي عينه لا تسهى ولا تنام".

وأضافت: "أمنتكم أدعوا لها أمانة كل من يشوف البوست يدعي لها".

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بعد المعجزة.. ريهام سعيد تعلن عودتها لبرنامجها ’’بدون ودان ونص مناخير‘‘

في مفاجأة سارة، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن عودتها لتقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "الحياة"، الأحد المقبل، بعد تعافيها من مرضها.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي، على إنستجرام، مساء الخميس: "مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد و شكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني".

وكانت ريهام أعلنت في وقت سابق، تعافيها من مرضها الخطير، قائلة: "الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. و بيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لان ابتدا يظهر اعراض اكتاءب شديد و محطوطه تحت الملاحظه ٣ شهور".

وكانت الإعلامية قد كشفت تفاصيل مرضها، مؤكدة أنها أصيبت بميكروب في منطقة بجوار الأنف منذ 4 سنوات، تسمى بمثلث الموت.

وأضافت في تسجيل صوتي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، أنها أجرت عملية جراحية كبيرة في أنفها.

وتابعت: "العملية كانت جامدة جدًا وشيلت مناخيري كلها بالغضاريف بالعضم بكل حاجة، وكان مفروض اني أفضل مناخيري فاضية تمامًا وأفضل مشوهة، وربنا رزقني بالدكتور حسام فودة أنقذ حياتي بأنه شال الغضاريف دي وبنى مناخير جديدة من وداني، وأخد غضاريف من الودان، لأن الميكروب ده بيصيب الغضاريف صعب قوي يتعالج بأدوية، لأن المكان ده مبيوصلوش الدم".

واستطردت: "ما زالت حياتي مهددة ومنعرفش الميكروب إذا كان راح أو لا، وأنا شعرت بالمرض منذ شهرين ورغم ذلك نزلت التصوير، قاومت وقاوحت وآخر حلقة كنت طالعة من غير ميكياج لأن الدكتور كان منعني من الظهور بمكياج".

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بعد انفعاله في الجنازة.. أول تعليق من أحمد الفيشاوي.. وهكذا تحدث عن وصية والده

في أول تعليق له، نعى الفنان أحمد الفيشاوي، والده فاروق الفيشاوي، والذي رحل صباح الخميس، بعد صراع مع المرض..

ودخل الفيشاوي في غيبوبة كبدية مساء الأربعاء، حتى وافته المنية.

ونُقل الفنان القدير إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، مؤخرا، بعدما ساءت حالته الصحية، وتفشى المرض في جسده.

من جانبه، نشر نجله أحمد، صورة له من جنازة والده، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صدق الله العظيم، البقاء لله، نسألكم الفاتحة ل فاروق الفيشاوي ونسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأضاف: "وصيه أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفية سرس الليان والحمدالله ده عملته وسط أهله و ناسه في بلده.. أرجو الدعاء".

وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أنه سيواجه المرض الخطير بكل شدة وسيتعامل معه كأنه صداع عادي.

واشتبك الفنان أحمد الفيشاوي مع عدد من أهالى مدينة سرس الليان أمام مقبرة والده بسبب الزحام الشديد لدخول المقبرة وتوديع جثمان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي إلى مثواه الأخير وفقاً لموقع مصراوي .

وأضاف الموقع المصري أن "الفيشاوي" رفض إدخال جثمان والده إلى مسجد الصعيدي بعد أن تمت تهيئة الأمور لأداء صلاة الجنازة عليه طبقًا لوصيته، وأصر الابن علي دفن الجثمان في مقابر العائلة مباشرة عقب وصوله من القاهرة.

كما قام عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل بإغلاق الباب الرئيسي لمقابر العائلة ومنعوا دخول أحد، عدا أصدقاء الراحل وعلى رأسهم، أشرف زكي ومحمد ممدوح وإلهام شاهين وشهيرة وأحمد داوود وحمدين صباحي وهاني مهنا.

كما انفعل الفنان الشاب على زوجته أثناء تشييع الجثمان قائلاً لها : والله همشيكي ، حيث يتضح من المشهد خروج الفنان الشاب عن شعوره وصدمته أثناء جنازة والده وتعامله بعصبية مع المحيطين وتدخل زملائه في أكثر من موقف.

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الزمالك يشعل ’’الميركاتو الصيفي‘‘ بـ4 صفقات نارية.. والأهلي يرد بـ3 تعاقدات.. وبيراميدز يكتفي بصفقتين

أشعل نادي الزمالك، الميركاتو الصيفي، بعد تعاقده مع 4 صفقات جديدة، استعدادا للموسم المقبل، فيما ضم الأهلي 3 لاعبين حتى الآن، أما بيراميدز اكتفى بصفقتين.

صفقات الزمالك

تعاقد نادي الزمالك، مع إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

خليفة صلاح

وكان إسلام جابر قد أُعير الموسم الماضي للداخلية، وتألق معهم، وانضم لمنتخب مصر، ووصفه خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب بخليفة محمد صلاح، نجم ليفربول.

الزمالك يخطف أنطوي

من ناحية أخرى، أنهى الزمالك اتفاقه مع مسئولي نادي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب اليوم السابع، حصل مهاجم الأهلي السابق، على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التي عقدها بمقر النادي.

عودة عبد الشافي

وفي سياق متصل، تعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب، على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية، بحسب اليوم السابع.

صفقة القرن

وكان الزمالك قد تعاقد في وقت سابق مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".

وكان مرتضى منصور، قد وصف صفقة بن شرقي بـ"صفقة القرن".

ويشغل بن شرقي كل أماكن الهجوم سواء الجناح الأيمن أو صانع اللعب أو المهاجم الثاني، ومركز الأساسي هو الجناح الأيسر مركز "كهربا" نجم الزمالك الذي أقترب من الرحيل عن ناديه.

وكان رئيس نادي الزمالك، أعلن منذ أيام عن تعاقده مع 5 صفقات سوبر، من بينهم ثنائي أجنبي، مؤكدا اقتراب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الانضمام للقلعة البيضاء بنسبة 85%.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية "المحور": "الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية، وهناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا احتاج الدراويش أي لاعب سنوافق".

وفي مفاجأة سارة، قال منصور: "نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك، ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد مباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي"، مشيرا إلى تعاقد الأبيض حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي.

صفقات الأهلي

على الجانب الأخر، أعلنت قناة “تايم سبورت”، عن تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في تفعيل بند البيع بعدما تم الإتفاق علي مبلغ يعادل 20 مليون جنيه في خزينة نادي سموحة وإعارة الحناوي موسمين و إسلام محارب لمدة موسم.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

صفقات بيراميدز

أعلنت إدارة نادي بيراميدز، مؤخرا، إنهاء إجراءات التعاقد رسيما مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوف الفريق .

وجاء ذلك بعد مفاوضات قادها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب , لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل ليحل عيسي بديلا لـ " كينو " .

وكان بيراميدز، قد تعاقد مع المهاجم أحمد علي، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ليصبح أولى صفقاته الصيفية.

وهاجم محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون، إدارة بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم الفريق، واصفاً طريقة التعاقد مع اللاعب بأنها سياسة "قرصنة".

وأوضح رئيس المقاولون، في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، أن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الذي يلعب له المهاجم.

وقال: "بيراميدز دفع نصف مليون جنيه كقيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي، وتفاجأنا بكل هذه الإجراءات كغيرنا ولم نكن نعلم بأن هناك رغبة من بيراميدز في ضمه".

وأضاف: "بيراميدز اتبع أسلوب القرصنة في صفقة ضم اللاعب أحمد علي، وذلك بعدما تفاوض معه دون علم ناديه ودفع الشرط الجزائي".

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