شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: منتخب شباب اليد قادر على التتويج بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد يحيى يوسف، المدرب العام لفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، بأداء خماسى منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى إسبانيا، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأداء الذى يقدمه المنتخب بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي فى البطولة.

وفاز متخب مصر أمس، الخميس، على النرويج 29/27 فى دور الثمانية بمونديال إسبانيا، ويلتقى غداً مع فرنسا في نصف نهائي البطولة.

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وأكد «يوسف» أنه سعيد بالمردود القوى لخماسى الأهلي فى المنتخب المصرى وهم؛ عبدالرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبدالرحمن حميد وياسر محمد.

وشدد المدرب العام لـ«يد الأهلي» على ثقته الكاملة بقدرات اللاعبين فى المنافسة بقوة على اللقب، مُشيراً إلى أن البطولة تمثل لحظة تاريخية لجيل جديد قادر على تشريف كرة اليد المصرية.