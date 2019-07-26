شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ المرحلة الثانية من فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد والتى ترتكز على الاهتمام بالنواحى الفنية والتدريبات التكتيكية بعد رفع اللياقة البدنية للاعبين فى المرحلة الأولى بالتدريب على فترتين، ويستمر معسكر الإنتاج الحربى بمدينة شرم الشيخ حتى الثالث من أغسطس المقبل.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق، وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.