اخبار الرياضه

الإنتاج الحربى يبدأ المرحلة الثانية من فترة الإعداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ المرحلة الثانية من فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد والتى ترتكز على الاهتمام بالنواحى الفنية والتدريبات التكتيكية بعد رفع اللياقة البدنية للاعبين فى المرحلة الأولى بالتدريب على فترتين، ويستمر معسكر الإنتاج الحربى بمدينة شرم الشيخ حتى الثالث من أغسطس المقبل.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق، وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربى يبدأ المرحلة الثانية من فترة الإعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا