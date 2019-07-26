شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى للغائبين عن معسكر الأهلى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للأهلى، صباح اليوم الجمعة، تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد على استاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز. Advertisements وشارك فى تدريبات الغائبين كل من عمرو جمال وعربى بدر وأحمد علاء وحسين السيد ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وإسلام محارب. وكان الأهلي قد توج رسميًا بالدوري أمس الأول بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة 77.

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