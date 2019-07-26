شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات علاج سعد وإكرامى ونيدفيد ومحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذى يعانى من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وخلف الصليبى، مشيراً إلى أن البرنامج التأهيلى للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن محمد محمود لاعب الفريق اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوى.

وأوضح عبد الحفيظ أن شريف إكرامى حارس مرمى الفريق ينهى فى الوقت الحالى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة إزالة عظام زائدة فى الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا فى عملية تأهيل اللاعب.

وأشار مدير الكرة بالأهلى إلى أن كريم نيدفيد لاعب الفريق مازال فى حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافى اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التى أجراها فى ألمانيا مؤخرًا.