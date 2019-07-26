شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسامة تسيطر على طاولة إفطار شباب اليد بعد التأهل للمربع الذهبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو منتخب شباب كرة اليد الإفطار صباح اليوم، الجمعة، فى يوم الراحة من المباريات عقب التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم المقام بإسبانيا، وسط معنويات مرتفعة لجميع اللاعبين فى ظل النتائج الطيبة التى يحققونها فى البطولة.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، ويلتقى فى السادسة مساء غد، السبت، مع فرنسا فى نصف نهائى البطولة.

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.



فطار لاعبى اليد فطار لاعبى اليد



لاعبو اليد يتناولون الافطار لاعبو اليد يتناولون الافطار