- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسامة تسيطر على طاولة إفطار شباب اليد بعد التأهل للمربع الذهبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو منتخب شباب كرة اليد الإفطار صباح اليوم، الجمعة، فى يوم الراحة من المباريات عقب التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم المقام بإسبانيا، وسط معنويات مرتفعة لجميع اللاعبين فى ظل النتائج الطيبة التى يحققونها فى البطولة.
وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، ويلتقى فى السادسة مساء غد، السبت، مع فرنسا فى نصف نهائى البطولة.
وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.
فطار لاعبى اليد
لاعبو اليد يتناولون الافطار
معنويات عالية لابطال اليد
كانت هذه تفاصيل خبر الابتسامة تسيطر على طاولة إفطار شباب اليد بعد التأهل للمربع الذهبى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.