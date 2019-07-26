"افرد جناحك" رنيم الوليلي تستعد للموسم الجديد في مورشيوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة للاسكواش والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام خلال قضاء أجازة الصيف في مورشيوس. وتستعد رنيم الوليلي لموسم جديد ملئ بالتحدي خاصة في ظل صراع الصدارة مع نور الشربيني صاحبة المركز الثاني في التصنيف العالمي للسيدات. Advertisements وتربعت الوليلي على عرش الصدارة العالمية لتنهي هيمنة 14 شهراً متتالياً لنور الشربيني، وذلك ي ديسمبر الماضي، وواصلت الوليلي هيمنتها على صدارة التصنيف حتى نهاية الموسم الماضي لمدة 8 أشهر متتالية.

رنيم الوليلي

رنيم

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