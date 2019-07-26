شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: اختبارات الناشئين تمت بموضوعية وبعيداً عن المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، أن الاختبارات التى أقيمت على مدار الأيام الماضية داخل جدران النادى تمت بمصداقية شديدة، وبعيداً عن أى مجاملات دون تفرقة بين ناشئ وآخر.

وأضاف مبروك أن مدربى القطاع أدوا دورهم فى الإشراف على الاختبارات التى أقيمت منذ 14 يوليو الجارى وانتهت أمس، الخميس، على أكمل وجه، وأخلصوا فى عملهم من أجل اختيار أفضل العناصر المميزة .

وطالب فتحى مبروك مدربى قطاع الناشئين بمواصلة العمل بجد فى الاختبارات التى ستجرى لأبناء أعضاء الجمعية العمومية بفرعى الشيخ زايد ومدينة نصر، وأن تتم عملية اختيار اللاعبين بتركيز كبير كما حدث فى الاختبارات العامة.

وشدد مبروك على المدربين بضرورة التركيز على أصحاب الجسمان القوى إلى جانب المهارة والسرعة، وتحديداً فى الأعمار السنية الصغيرة، لكى تستطيع فرق القطاع المنافسة بقوة على البطولات التى تشارك بها.

يذكر أن اختبارات أبناء أعضاء الجمعية العمومية سوف تقام يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و ٢٨ يوليو الجارى بفرع الشيخ زايد، ويومى الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ و ٣٠ يوليو الجارى بفرع مدينة نصر، منذ الثامنة صباحاً، وذلك بموجب كارنيه العضوية.

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مدربو قطاع الناشئين بالاهلي