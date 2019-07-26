شكرا لقرائتكم خبر عن شيكا ومحمد إبراهيم مقابل انتقال أنطوى للزمالك والصفقة مهددة بسبب "هيما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم بمصر المقاصة لاتفاق يقضى بحصول النادى الفيومى على خدمات الثنائى محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد إيراهيم، مقابل انضمام الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتواجد جون أنطوى فى مقر الزمالك بميت عقبة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وكشف مصدر مطلع أن اللاعب حصل على مقدم تعاقده عقب الجلسة التى عقدها مع مسئولى النادى الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم "هيما" أن اللاعب يرفض الانضمام للماقصة أو الدخول فى أى صفقات تبادلية، خاصة فى ظل امتلاكه بعض العروض الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى تعطيل إتمام انتقال أنطوى للفارس الأبيض فى الوقت الحالى، ويعيد فتح خط المفاوضات بين المسئولين من جديد، من أجل تعديل الاتفاق بعد رفض محمد إبراهيم.