- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مختار مختار يطالب باسم مرسي بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة مع الانتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب مختار مختار، باسم مرسى بنسيان الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة مع التألق لإستعادة فورمته الفنية والبدنية وخطورته أمام المرمى، ومن جانبه وعد باسم مرسى مدربه بإستعادة مستواه فى المكان الذى شهد بزوغ نجمه .
ووضع مختار مختار برنامجاً بدنياً لتجهيز باسم مرسى مهاجم الزمالك والوافد الجديد لصفوف الإنتاج الحربى لينفذه اللاعب فى معسكر شرم الشيخ المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.
وتعاقد نادى الإنتاج الحربى مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق بعد التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس.
وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.
وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.
كانت هذه تفاصيل خبر مختار مختار يطالب باسم مرسي بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة مع الانتاج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.