شكرا لقرائتكم مختار مختار يطالب باسم مرسي بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة مع الانتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع الوافد الجديد باسم مرسى مهاجم الزمالك للترحيب بعودته لصفوف الانتاج مرة أخرى.

وطالب مختار مختار، باسم مرسى بنسيان الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة مع التألق لإستعادة فورمته الفنية والبدنية وخطورته أمام المرمى، ومن جانبه وعد باسم مرسى مدربه بإستعادة مستواه فى المكان الذى شهد بزوغ نجمه .

ووضع مختار مختار برنامجاً بدنياً لتجهيز باسم مرسى مهاجم الزمالك والوافد الجديد لصفوف الإنتاج الحربى لينفذه اللاعب فى معسكر شرم الشيخ المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

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وتعاقد نادى الإنتاج الحربى مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق بعد التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس.

وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.