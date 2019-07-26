شكرا لقرائتكم 300 دولار مكافأة تأهل فراعنة اليد إلى نصف نهائي مونديال إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بإسبانيا مبلغ 300 دولار مكافأة التأهل إلى المربع الذهبى على حساب النرويج 29 /27 لكل لاعب و الجهاز الفنى . وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بألفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32. Advertisements وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد .

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