شكرا لقرائتكم أنطوي يظهر في الزمالك فجراً لإتمام إجراءات انتقاله لميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حضر الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة، إلى مقر الزمالك بميت عقبة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لعقد جلسة خاصة مع مسئولو القلعة البيضاء.
أكد مصدر مطلع باللقلعة البيضاء، أن الزمالك انهى الاتفاق مع مسئولى نادى مصر المقاصة من أجل ضم أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحصل اللاعب على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التى عقدها بمقر النادى.
كان الزمالك نجح فى ضم إسلام جابر صانع ألعاب مصر المقاصة لمدة 5 سنوات مقبلة.
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