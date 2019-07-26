شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبرم أول صفقاته الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعاقده مع الغيني بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو حتى نهاية 2022.

وأنهى مسئولو الإسماعيلي الصفقة فى حضور الأستاذ محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادى بالإضافة إلى اللاعب ووكيله.

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كانت اللجنة الفنية بالدراويش، قد وافقت على التعاقد مع اللاعب بعدما قدم أداء رائع مع الأندية التى لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر.

وتسعى إدارة النادى بإبرام التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد 2020 / 2019، فى ظل مشاركته القوية فى البطولات المحلية والعربية.