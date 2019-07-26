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شكرا لقرائتكم الزمالك يتفق مع المقاصة بالحصول على خدمات شيكابالا وإبراهيم مقابل أنطوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان جون أنطوى تواجد فى مقر الزمالك بميت عقبة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكشف مصدر مطلع أن اللاعب حصل علي مقدم تعاقده عقب الجلسة التى عقدها مع مسئولى النادى الأبيض.
وكشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم "هيما" أن اللاعب رافض الانضمام للمقاصة أو الدخول فى اى صفقات تبادلية، خاصة فى ظل امتلاكه بعض العروض الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذى قد يتسبب في تعطيل اتمام انتقال أنطوى للفارس الأبيض فى الوقت الحالي، ويعيد فتح خط المفاوضات بين المسئولين من جديد، من أجل تعديل الإتفاق بعد رفض محمد إبراهيم.
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