القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشر اليوم| تردد قناة RM TV المفتوحة

نتابع معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة يوم الجمعة في مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019، كما سنقدم لكم موعد بداية مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الودية في كأس الأبطال، ومباراة دربي مدريد يخوضها الفريقين ضمن الاستعداد لمباريات الموسم الكروي القادم، ومن المنتظر أن تجرى مباراة ولعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد على أرضية ملعب ميتلايف ستاديوم.

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم

جاء في جدول مباريات ريال مدريد القادمة في ظل الاستعداد لمباريات الموسم القادم أنه موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة القادمة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 28 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة، ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

الموعد المنطقة 23.30 بتوقيت لندن وغرينتش العالمي. 00.30 بعد منتصف الليل “قبل فجر يوم السبت” بتوقيت المغرب وتونس والجزائر 01.30 قبل فجر يوم السبت بتوقيت مصر اليوم 02.30 من فجر يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد. 03.30 من فجر يوم السبت بتوقيت الإمارات المحلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة

القنوات الناقلة المجانية المفتوحة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشر اليوم في الكأس الدولية للأبطال، ستكون هي قناة ريال مدريد RM TV التي تقوم ببث مشاهدة مباريات ريال مدريد في الفترة الاستعدادية.

تردد قناة ريال مدريد RM TV