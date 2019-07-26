بعد ’’صفقة القرن‘‘.. الزمالك يتعاقد مع خليفة ’’محمد صلاح‘‘ ويخطف مهاجم الأهلي السابق.. وعودة نجم الجبهة اليسرى

كتب: ضياء السقا

تعاقد نادي الزمالك، مع إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

خليفة صلاح

وكان إسلام جابر قد أُعير الموسم الماضي للداخلية، وتألق معهم، وانضم لمنتخب مصر، ووصفه خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب بخليفة محمد صلاح، نجم ليفربول.

الزمالك يخطف أنطوي

من ناحية أخرى، أنهى الزمالك اتفاقه مع مسئولي نادي مصر المقاصة، من أجل ضم المهاجم جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب اليوم السابع، حصل مهاجم الأهلي السابق، على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التي عقدها بمقر النادي.

عودة عبد الشافي

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وفي سياق متصل، تعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب، على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية، بحسب اليوم السابع.

صفقة القرن

وكان الزمالك قد تعاقد في وقت سابق مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".

وكان مرتضى منصور، قد وصف صفقة بن شرقي بـ"صفقة القرن".

ويشغل بن شرقي كل أماكن الهجوم سواء الجناح الأيمن أو صانع اللعب أو المهاجم الثاني، ومركز الأساسي هو الجناح الأيسر مركز "كهربا" نجم الزمالك الذي أقترب من الرحيل عن ناديه.

وكان رئيس نادي الزمالك، أعلن منذ أيام عن تعاقده مع 5 صفقات سوبر، من بينهم ثنائي أجنبي، مؤكدا اقتراب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الانضمام للقلعة البيضاء بنسبة 85%.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية "المحور": "الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية، وهناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا احتاج الدراويش أي لاعب سنوافق".

وفي مفاجأة سارة، قال منصور: "نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك، ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد مباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي"، مشيرا إلى تعاقد الأبيض حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي.