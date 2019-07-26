شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب شباب اليد فى مونديال إسبانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل منتخب شباب كرة اليد على راحة من المباريات اليوم فى كأس العالم المقام بإسبانيا بعد التأهل إلى نصف النهائى مساء أمس الخميس.

ويتضمن برنامج منتخب شباب اليد اليوم تناول الإفطار، وفى الواحدة ظهراً تناول الغداء والتوجه إلى صالة التدريب فى الخامسة مساءً على أن يتناول اللاعبون العشاء فى الثامنة والنصف يعقبها محاضرة فيديو فى التاسعة والربع.

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.