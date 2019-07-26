شكرا لقرائتكم خبر عن 300 دولار لكل لاعب فى شباب اليد بعد التأهل للمربع الذهبى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بإسبانيا، رصد 300 دولار مكافأة التأهل إلى المربع الذهبى على حساب النرويج 29 /27 لكل لاعب والجهاز الفنى.

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج، وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت قبل أن يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.