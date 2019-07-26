شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتفض بخطة الإصلاح بـ"البدرى والصفقات" قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدثت خسارة الزمالك للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، انتفاضة كبيرة داخل القلعة البيضاء، حيث يرفض مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، الخروج بأى هزيمة جديدة فى نهاية الموسم، وذلك عندما يلتقى الفريق الأبيض الأهلى فى القمة 118، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء بعد غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأخيرة من المسابقة، حيث شدد مرتضى منصور، فى رسالة للاعبين على أنه لا مجال أمامهم سوى تحقيق الانتصار على الأهلى فى القمة، مشددًا على أن مباراة الديربى ستكون بمثابة بطولة خاصة لجماهير ميت عقب، وتعويض على ضياع حلم التتويج بالدرع الـ 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، كما توعد رئيس الزمالك المقصرين بعقوبات مغلظة، مطالبا الجميع بغلق ملف ضياع بطولة الدورى هذا الموسم والتركيز فقط فى ختام المسابقة بإسعاد الجماهير البيضاء بتحقيق الفوز على الأهلى، الذى توج باللقب للمرة الـ41 فى تاريخه، عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

أما على مستوى التخطيط للموسم الجديد، فيعمل مجلس إدارة الزمالك على قدم وساق لإصلاح مسار الفريق فى الفترة المقبلة، حيث تصدر حسام البدرى، المدير الفنى السابق للأهلى، دائرة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض، عقب الانتهاء من مباراة القمة، وذلك بعد إعلان البدرى استقالته من رئاسة نادى بيراميدز مؤخرًا، وجاء تفكير الإدارة البيضاء فى إنهاء ملف مدرب الفريق بعد الاستقرار على رحيل خالد جلال، الذى تولى القيادة الفنية عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس، عن القيادة الفنية للأبيض، بعد انتهاء عقده بنهاية مايو الماضى، وذلك عقب مباراة الأهلى الأخيرة فى الدورى.

وما زال يتبقى للزمالك العديد من البطولات الحاسمة هذا الموسم، وعلى رأسهم السوبر الإفريقى، ومباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها فى إطار منافسات دور ربع النهائى لكأس مصر، بجانب السوبر المحلى لعام 2018، أمام الأهلى، بالإضافة إلى تأهل الأبيض إلى دورى أبطال إفريقيا حيث سيواجه فريق يكاداها، بطل الدورى الصومالى، فى الدور التمهيدى على أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه، فى افتتاح مشوار الأبيض بالبطولة الإفريقية، وترى الإدارة البيضاء أن كل هذه المباريات تحتاج إلى وجود مدرب يمتلك الخبرات بجانب معرفته الجيدة للاعبى الزمالك وإمكانياتهم، لتحقيق البطولات فى الموسم المقبل، وتعويض الجماهير عن ضياع لقب الدورى، بعدما تصدر الفريق جدول الترتيب لأسابيع عديدة منذ بداية المسابقة.

كما يكثف الزمالك مفاوضاته لحسم مجموعة من الصفقات على رأسها إنهاء صفقة ضم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى، نبيل دونجا وعمر جابر لاعبا بيراميدز وكذلك محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة وجون أنطوى مهاجم مصر المقاصة، إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة وذلك بعد ضم المغربى أشرف بن شرقى من الهلال السعودى.