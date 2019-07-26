شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاسارتى يغنى لـ على معلول على أنغام المزمار احتفالا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي دعوة أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الإسكندرية احتفالا بتتويج القلعة الحمراء باللقب رقم 41 فى تاريخ النادى.

وحرص لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني على التقاط الصور التذكارية مع جمهور الفريق ومسؤولي المطعم.

وظهر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ومحمد يوسف المدرب العام وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، خلال الاحتفال إلى إضافة إلى باقى نجوم الفريق الأول.

ودخل لاسارتى فى وصلة غناء للدولى التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى على أنغام المزمار البلدى.

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