محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: ينتظر الأهلي وضع الرتوش الأخيرة للإعلان عن التعاقد مع محمد مجدي "قفشة" نجم نادي بيراميدز ومحمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي. وبحسب مراسل الخليج 365 فأن الأهلي أنهى الاتفاق مع الثنائي ووصل إلى مراحل متقدمة مع النادي الإسماعيلي وبيراميدز للتعاقد مع الثنائي. وكان الأهلي قد ضم نجم الوسط المالي أليو ديانج من نادي اتحاد العاصمة الجزائري بالإضافة إلي تجديد استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. المتولي يلعب فى مركز قلب الدفاع والوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاماً فيما يشغل قفشة مركز صانع الألعاب ويبلغ من العمر 23 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن عن صفقتين خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.