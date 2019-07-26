كيف استغل الأهلي ميركاتو الشتاء للتتويج بالـ41؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

واصل الأهلي سلسلة احتفاظه بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي بعد الفوز الذي جاء على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أجريت مساء الأربعاء الماضي ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ33.

وتمكن الأهلي من الاحتفاظ باللقب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة المحلية، حيث من المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره وغريمه الزمالك مساء الأحد المقبل في ختام مباريات الدوري.

الأهلي قبل سوق الانتقالات الشتوية عانى كثيرًا سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب تقرر فتح خزائنها من أجل المنافسة على الألقاب.

سبع صفقات كانت هيّ حصيلة ميركاتو الشتاء من جانب الأهلي الأمر الذي استفاد منه المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ونستعرض في التقرير التالي، كيف استفاد الأهلي من صفقاته الشتوية لتحقيق بطولة الدوري:

- ياسر إبراهيم

جلب الأهلي في يناير الماضي ياسر إبراهيم القادم من صفوف سموحة، لينجح ناشئ الزمالك في الحصول على فرصة المشاركة سريعًا.

صاحب الـ26 عامًا شارك في 13 مباراة بمسابقة الدوري استطاع من خلالها أن يصنع هدفًا واحدًا كان في شباك فريق مصر المقاصة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ11.

- محمود وحيد

لم يحصل محمود وحيد القادم من صفوف فريق مصر المقاصة على فرصة المشاركة نظرًا لتواجد التونسي علي معلول والذي يُعد أحد أفضل نجوم الموسم الحالي.

صاحب الـ25 عامًا شارك مع الأهلي في مباراة واحدة فقط إلا أنه تمكن من صناعة هدف كان أمام فريقه السابق.

- محمد محمود

لم يستفد الأهلي بالشكل الكافي من صفقة محمد محمود القادم من فريق وادي دجلة حيث لم يشارك سوى 74 دقيقة فقط مع الأحمر.

صاحب الـ21 عامًا تلقى ضربة قوية في مباراة سموحة بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمر الذي جعله يغيب حتى نهاية الموسم.

Advertisements

- حمدي فتحي

ساهم حمدي فتحي القادم من صفوف إنبي في تدعيم مركز وسط الملعب بالأهلي جوار عمرو السولية في ظل الإصابات المتكررة التي عانى منها قائد الفريق حسين الشحات.

البالغ من العمر 25 عامًا سجل هدفين مع الأهلي أمام حرس الحدود في مباراة انتهت نتيجتها بالفوز (1-0)، ثم سجل أمام مصر المقاصة في لقاء انتهى بنتيجة (2-1) للأحمر.

وتشير الأرقام إلى أن لاعب الأهلي خاض 13 مباراة في المسابقة المحلية.

- رمضان صبحي

استطاع رمضان صبحي أن يكون أحد أعمدة الأهلي منذ عودته لصفوف الفريق قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

صاحب الـ22 عامًا شارك في 16 مباراة مع الأهلي في مسابقة الدوري ساهم من خلالها في خمسة أهداف بواقع تسجيله هدفين أمام مصر المقاصة والنجوم صنع ثلاثة تمريرات حاسمة أمام المقاصة والاتحاد السكندري وإنبي.

- جيرالدو

رغم تواجد جيرالدو على مقاعد البدلاء منذ قدومه للأهلي قادمًا من فريق أول أغسطس الأنجولي إلا أن محترف الفريق الأحمر ساهم بتسعة أهداف ليكون أبرز انتقالات الشتوية.

صاحب الـ27 عامًا سجل ثلاثة أهداف أمام الداخلية وبتروجيت وسموحة بجانب صناعته لستة أهداف حاسمة أمام إنبي مرتين، وبتروجيت والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والنجوم.

- حسين الشحات

يُعد حسين الشحات القادم من صفوف العين الإماراتي الصفقة الأغلى في تاريخ القلعة الحمراء بعدما انتقل في صفقة قدرت بخمسة ملايين دولار.

الشحات منذ قدومه للأهلي شارك في 16 مباراة ساهم من خلالها بخمسة أهداف بتسجيله أربعة وصنع تمريرة واحدة فقط كانت الداخلية.

الشحات سجل أمام كل من سموحة وإنبي إلا أن أهم أهدافه كانت في شباك المقاولون العرب والتي شهدت تسجيله هدفين الثاني والثالث في المباراة.