الخليج 365 يكشف.. الخطوات القادمة في أزمة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

انتقل محمود عبد المنعم "كهربا" بشكل رسمي إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمدة موسمين، بعدما رحل عن مصر منذ فترة بحثًا عن فرصة للاحتراف الأوروبي.

ووقع كهربا لمدة موسمين في صفوف الفريق البرتغالي الذي يقوده أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك.

لكن ماذا بعد انتقال كهربا للدوري البرتغالي؟

هناك أطراف عديدة متداخلة عقب الرحيل "المعقد" لكهربا عن الزمالك من أجل اللعب في الدوري البرتغالي، وهم الطرف البرتغالي (النادي واتحاد الكرة)، اللاعب، والطرف المصري (الزمالك واتحاد الكرة).

لائحة فيفا

أولًا: الحكم على موقف كهربا يعتمد بشكل أساسي على إجراءات تسجيل اللاعبين المتبعة في الاتحاد المصري لكرة القدم، وإن كان العقد قد تم توثيقه بشكل صحيح وفي حالة وجود مخالفة فإن اللاعب يتم معاملته كلاعب حر باعتبار أن العقد القديم انتهى بنهاية موسم 2018-2019.

العنصر الذي يمكن أن يظل ضد كهربا في هذا الجانب، هو أن اللاعب رحل عن النادي قبل انتهاء الموسم حيث تقول المادة 16 من اللائحة: "لا يمكن إلغاء العقد من طرف واحد خلال الموسم".

ثانيًا: إذا كان عقد كهربا الجديد صحيح وخالى من الأخطاء في عملية التسجيل واللاعب مستمر مع الزمالك حتى 2021-2022، فإن كهربا لا يحق له الرحيل لأي ناد أخر وإلا سيتم معاملته كلاعب فسخ عقده من طرف واحد لسبب رياضي غير عادل.

وينظم الاتحاد الاتحاد الدولي في المادة 17 من اللائحة شئون اللاعبين توابع فسخ العقد من طرف واحد لسبب رياضي غير عادل في 5 نقاط:

1- في كل الأحوال، الطرف الذي يفسخ العقد عليه دفع تعويض.

2- لا يمكن التنازل عن الحق في التعويض لصالح طرف أخر، إذا توجب على المحترف دفع التعويض عليه بالتضامن مع ناديه الجديد تحمل المبلغ المطلوب.

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3- بالإضافة على وجوب دفع التعويض سيكون هناك عقوبات رياضية على أي لاعب يقوم بفسخ عقده في فترة الحماية، وهذه الفترة تكون في حدود 4 أشهر من إمكانية خوضه للمباريات الرسمية، وقد تصل العقوبة إلى 6 أشهر، ويتم تنفيذ عقوبة الإيقاف بداية من الموسم التالي مع ناديه الجديد.

4- بالإضافة إلى المشاركة في دفع التعويض المادي، فهناك عقوبات رياضية توقع على أي نادي يثبت مشاركته في عملية خرق للعقد خلال فترة الحماية، وما لم يثبت العكس أي نادي سيقوم بالتعاقد مع لاعب فسخ عقده بدون سبب رياضي عادل، يتم حرمانه من تسجيل اللاعبين الجدد على المستوى المحلي والدولي لفترتي انتقال.

5- أي شخص تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم يقوم بسلوك يساعد على فسخ عقد لاعب محترف مع ناديه لتسهيل عملية الانتقال يحب أن يتعرض للعقاب.

- في كل الأحوال يحصل اللاعب الذي يفسخ عقده من طرف واحد على بطاقة مؤقتة للعب مع ناديه الجديد حتى يتم الفصل بشكل نهائي في الأمر، وتحديد إن كان هناك خطأ من جانبه وبناء عليه تتحدد العقوبة المنتظرة بشأنه.

موقف اتحاد الكرة

بعد التوقيع من جانب كهربا لنادي ديسبورتيفو أفيس، يرسل النادي إلى اتحاد الكرة البرتغالي ليخاطب نظيره المصري في طلب البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

وباعتبار أن اتحاد الكرة المصري وافق على إجراءات الزمالك في توثيق عقد اللاعب سيكون الاتجاه هو رفض البطاقة الدولية، فيقوم النادي والاتحاد البرتغالي بطلب بطاقة دولية مؤقتة للسماح للاعب بالمشاركة في المباريات حتى انتهاء النزاع بين كهربا والزمالك.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحاته لـ"الخليج 365" أمس الأربعاء أنه في حالة طلب أي اتحاد محلي لبطاقة كهربا الدولية سنرفض ارسالها للتضامن من الزمالك.

سيبدأ نزاع اللاعب ونادي الزمالك داخل أروقة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثم ينتقل إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من أجل الفصل في مدى صحة عقد اللاعب.

قيمة التعويض المحتمل

يوضح الاتحاد الدولي كيف يقوم العنصر الذي أجل بشروط التعاقد بدفع التعويض "في كل الأحوال، العنصر الذي أخل بالعقد يجب أن يدفع تعويض، وما لم يرد نص في العقد يتم حساب قيمة التعويض وفقًا لقوانين كل دولة، نوعية الرياضة، وعديد من المعايير الأخرى."

وبخصوص هذه المعايير، تقول اللائحة: "هذه اللائحة يجب أن تحتوي على وجه الخصوص الراتب والمكافأة الأخرى التي يحصل عليها اللاعب وفقًا للعقد القائم أو الجديد، والوقت المتبقي في العقد حتى 5 سنوات على الأكثر، الأموال الذي دفعها ناديه السابق لاستقدامه، وإذا كان الإخلال بالعقد حدث خلال فترة الحماية."