اتحاد الكرة يواجه أزمة في استقدام حكام أوروبيين لقمة الأهلي والزمالك

تواجه لجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة في استقدام طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، بعد غدٍ الأحد، في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.
تتمثل الأزمة في أن حكام النخبة في أوروبا يخوضون في الوقت الحالي معسكرًا تحضيريًا للموسم الجديد، ويخضعون للاختبارات، يوم الثلاثاء المقبل، وهوما يجعل لجنة الحكام باتحاد الكرة تواجه أزمة في استقدام طاقم أوروبي مميز يدير اللقاء.
بات الاتجاه الأقرب اللجوء إلى حكام أمريكا اللاتينية لاستقدام طاقم تحكيم يدير القمة المرتقبة.
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