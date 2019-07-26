رياضة | أخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات التجديد مع النجم الأرجنتيني وقائد الفريق ليونيل ميسي، على الرغم من أن ميسي أمامه موسمين مع الفريق في عقده.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن برشلونة بدأ في التفكير بشكل جاد في تمديد عقد ليو ميسي، موضحة أن النادي الكتالوني لن يحدد أوقات التواصل مع اللاعب وإجراء محادثات معه لتجديد عقده.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الأمر سيعتمد على ميسي نفسه، عندما يختار اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات، مضيفة بأنه إذا أراد ميسي البدء في التفاوض فسيقوم النادي مباشرة بالاتصال به.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من أن ميسي أمامه عامين في عقده مع برشلونة، وبالرغم من عدم وجود خيار التمديد لعام إضافي حتى 2022، إلا أن النادي لا يواجه أزمة في ذلك لاسيما وأنهم يعلمون أن نية ميسي هي البقاء في برشلونة حتى اعتزاله عالم كرة القدم.