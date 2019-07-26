رياضة | مخطط الزمالك الجديد لحسم صفقة محمد عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط الزمالك الجديد لحسم صفقة محمد عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يتمسك مسئولو الزمالك بالتعاقد مع محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى، ليكون ضمن تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ رئيس الزمالك في التراجع عن موقفه في عدم التفريط في لاعبين من القوام الأساسي ضمن صفقة عواد.

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ويتمسك المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى بشروطه التى تتمثل فى الحصول على ٢٠ مليون جنيه وثلاثة لاعبين انتقال نهائى وحدد اسماء اللاعبين الذى يرغب فى استقدامهم للدراويش.

ووصلت مفاوضات الأهلى مع مدير التعاقدات والتسويق محمد خلف لمرحلة متقدمه بخصوص انتقال الثنائى محمد عواد ومحمود متولى للقلعة الحمراء والاختلاف على أمور بسيطة قد تحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد رئيس الإسماعيلى، انه لن يرضى الزمالك على حساب الإسماعيلى وجماهيره التى تشعر بحالة عدم رضا عن أداء المجلس خاصة وان الفريق خرج من جميع البطولات هذا الموسم بشكل لم يرضى الجميع داخل الاسماعيلية.