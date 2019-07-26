اخبار الرياضه

رياضة | نجم ريال مدريد السابق مصدوم من المفاجأة الكبرى في الملكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم السابق مصدوم من المفاجأة الكبرى في الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى خورخي فالدانو، نجم ومدرب ريال مدريد السابق ، استغرابه من طلب جاريث بيل لزين الدين زيدان بعدم اللعب ضد بايرن ميونيخ منذ أيام قليلة.

 

وقال خورخي فالدانو في تصريحاته التي نقلتها إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: كانت بداية الفريق صعبة قاموا بتنسيق الضغط بشكل سيء للغاية ، كاسميرو ضروري في هذا الفريق.

 

وعن ملف جاريث بيل ، قال فالدانو: تفاجئت بما حدث مع زيدان وبيل وكانت المفاجأة الكبرى عندما قال زيدان في المؤتمر بأن بيل هو من رفض اللعب ضد بايرن ميونيخ.

Advertisements

 

وأضاف: أنا لا أفهم كيف أن يقرر اللاعب بنفسه لعب المباراة أو الانسحاب منها.

 

وتابع: لا يمكنك أن تنسى الست سنوات التي قدمها جاريث بيل مع الفريق وبالتحديد في الاهداف الحاسمة التي قامت بتسجيلها في النهائيات.

 

وعن أبرز ما يحتاجه الفريق الملكي ، قال فالدانو: الفريق بحاجة إلى لاعب خط وسط، زيدان عازم على التعاقد مع بول بوجبا، لديه الشخصية ومن المهم أن يحتاج الفريق مثل هذه النوعية من اللاعبين.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا