مصدر باتحاد الكرة: يحق لأى ناد إشراك اللاعبين الأجانب الـ5 فى قائمته بالدورى الجديد...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر بإتحاد الكرة، أنه يحق لأى ناد إشراك اللاعبين الأجانب الخمسة فى قائمته فى أى مباراة بالدورى الجديد، دون التقيد بعدد محدد داخل الملعب. وحسم اتحاد الكرة، بشكل نهائى، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد. وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل ناد إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس. Advertisements وتوّج فريق الأهلي بدرع الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.. ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..وسجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

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