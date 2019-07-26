شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يستقر على رحيل خالد جلال عقب لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على رحيل خالد جلال، وجهازه الفنى عن القيادة الفنية للأبيض، عقب مباراة الفريق أمام الأهلى فى القمة 118 بالدورى المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد انتهاء حلم الأبيض فى التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث احتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى بعد فوزه على الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليصل للنقطة 72، بفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى تصدر الدورى برصيد 77 نقطة.