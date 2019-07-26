شكرا لقرائتكم الأهلى يضع اللمسات الأخيرة لعدة صفقات تقترب من الحسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو النادي الاهلي حالياً الرتوش النهائية حول أكثر من صفقة تم الاقتراب بنسبة كبيرة للغاية من حسمها وسيتم الإعلان عنا في غضون الأيام المقبلة. ويُعد محمود متولي مدافع الإسماعيلي واحداً من أهم الصفقات التى حسمها الأهلي بنسبة كبيرة للغاية بعد المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين مسئولو الاهلي ونظراؤهم في الأسماعيلي. Advertisements وأتفق الاهلي مع الاسماعيلي على ضم متولي مقابل أثنين من لاعبي الاهلي هما عمرو جمال وأحمد حمودي ومبلغ مالي يتراوح بين 15 أو 20 مليون جنيه.

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