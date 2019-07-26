شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال وجهازه يرحلون عن الزمالك بعد القمة عقب ضياع لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على رحيل خالد جلال، وجهازه الفنى عن القيادة الفنية للأبيض، عقب مباراة الفريق أمام الأهلى فى القمة 118 بالدورى المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد انتهاء حلم الأبيض فى التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث احتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى بعد فوزه على الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليصل للنقطة 72، بفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى تصدر الدورى برصيد 77 نقطة.

تولى خالد جلال، القيادة الفنية للزمالك، عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس، بعد نهاية عقده بنهاية مايو الماضى، حيث تولى قيادة الأبيض فى 3 مباريات، حقق خلالهم التعادل أمام حرس الحدود بهدف لمثله ثم التعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق، وأخيرًا فاز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتبقى له مباراة واحدة فى الدورى أمام الأهلى فى ختام المسابقة، لتنتهى أحلام الأبيض فى التتويج بلقب الدورى هذا الموسم ويكتفى بالتأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، حيث سيواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الدورى الصومالى، فى الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية على أن تكون مباراة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.