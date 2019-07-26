شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش النهائية على صفقة مدافع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً الرتوش النهائية حول أكثر من صفقة تم الاقتراب بنسبة كبيرة للغاية من حسمها وسيتم الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة.
ويُعد محمود متولي مدافع الإسماعيلي واحداً من أهم الصفقات التى حسمها الأهلي بنسبة كبيرة للغاية بعد المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين مسئولو الاهلي ونظراؤهم في الأسماعيلي.
وأتفق الأهلي مع الإسماعيلي على ضم متولي مقابل أثنين من لاعبي الاهلي هما عمرو جمال وأحمد حمودي ومبلغ مالي يتراوح بين 15 أو 20 مليون جنيه.
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