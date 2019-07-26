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الزمالك يطالب محمد إبراهيم بتقديم عروض الرحيل فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، أول الراحلين عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث قررت إدارة القلعة البيضاء مطالبة اللاعب بتقديم العروض الرسمية التى يمتلكها بعدما جاء الاستقرار داخل إدارة النادى على رحيله فى الموسم الجديد.

وفتح محمد إبراهيم ملف رحيله عن القلعة البيضاء عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الإسماعيلى فى الدورى، حيث أكد اللاعب على رحيله عقب مباراة القمة التى ستجمع الزمالك مع الأهلى بعد غد الأحد فى ختام الدورى، بعدما شدد اللاعب أن قرار رحيله نهائى ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى امتلاكه العديد من العروض التى يقوم بدراستها خلال الفترة الجارية لاختيار الأنسب له فى الفترة المقبل.

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وشارك محمد إبراهيم فى 33 مباراة، مع الأبيض هذا الموسم، بواقع 20 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر.

 

 

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