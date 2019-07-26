لوران بلان يقترب من تدريب منتخب المغرب

اقترب الفرنسى لوران بلان المدير الفنى السابق لنادي باريس سان جيرمان، من تولى تدريب منتخب المغرب خلفا لمواطنه هيرفى رينارد الذى تقدم باستقالته مؤخرا.
وذكر موقع "البطولة" المغربى أن الاتحاد المغربى اقترب من الاعلان الرسمى عن تولى لوران بلان مسئولية تدريب أسود الأطلس فى الأيام المقبلة، بعد أن وصل الطرفان إلى شبه اتفاق حول بنود التعاقد.
وكان رينارد قد استقال من تدريب المنتخب المغربى بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها فى تدريبه، قاده خلالها للمشاركة فى بطولتى 2017 و2019 لكأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2018 بروسيا.
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