شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبة المتوقع صدورها ضد كهربا من الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، العقوبة المتوقع صدورها ضد كهربا لاعب الزمالك من قبل الفيفا فى حالة ثبوت صحة موقف النادى الأبيض، بعدما قرر اللاعب والنادى اللجوء للفيفا.
ووقع كهربا مؤخرا لنادى أفيس البرتغالى، وطلب الأخير البطاقة الدولية للاعب، قبل أن يرفض الزمالك واتحاد الكرة إرسال البطاقة إلى النادى البرتغالى، بداعى ارتباط اللاعب بعقد مع القلعة البيضاء وسريان هذا العقد.
وقال المصدر إنه فى حالة اعتراف الفيفا بصحة موقف كهربا لن يتم توقيع عقوبات عليه، أما فى حالة ثبوت صحة موقف الزمالك سيتم تغريم كهربا مبلغ يعادل القيمة المالية المتبقية فى عقده مع الزمالك مع إيقافه من 4 إلى 6 شهور.
ويتبقى لكهربا فى عقده مع الزمالك 3 مواسم وينص العقد على حصول اللاعب على 3 ملايين جنيه سنويا، ما يعنى تغريمه 9 ملايين جنيه فى حالة صحة موقف الزمالك بخلاف الإيقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبة المتوقع صدورها ضد كهربا من الفيفا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.