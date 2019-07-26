مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبة المتوقع صدورها ضد كهربا من الفيفا...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، العقوبة المتوقع صدورها ضد كهربا لاعب الزمالك من قبل الفيفا فى حالة ثبوت صحة موقف النادى الأبيض، بعدما قرر اللاعب والنادى اللجوء للفيفا.

ووقع كهربا مؤخرا لنادى أفيس البرتغالى، وطلب الأخير البطاقة الدولية للاعب، قبل أن يرفض الزمالك واتحاد الكرة إرسال البطاقة إلى النادى البرتغالى، بداعى ارتباط اللاعب بعقد مع القلعة البيضاء وسريان هذا العقد.

وقال المصدر إنه فى حالة اعتراف الفيفا بصحة موقف كهربا لن يتم توقيع عقوبات عليه، أما فى حالة ثبوت صحة موقف الزمالك سيتم تغريم كهربا مبلغ يعادل القيمة المالية المتبقية فى عقده مع الزمالك مع إيقافه من 4 إلى 6 شهور.

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