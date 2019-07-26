شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر توقيع الكشف الطبى على الحكام الدوليين 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة، يوم 20 أغسطس المقبل موعدا للكشف الطبى للحكام الدوليين بمركز الطب الرياضي بالقاهرة. وأكد الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة أنه تقرر أن يخضع حكام الدرجة الأولى للكشف الطبى فى القاهرة، بينما سيخضع حكام الدرجتين الثانية والثالثة فى المستشفى الجامعة التابع لها كل حكم. وجاءت المواعيد كالتالى: ٢٩ يوليو .. حكام قنا والبحر الاحمر وأسيوط والوادي الجديد الكشف بالقاهرة وحكام الدقهلية في طنطا. ٣٠ يوليو .. يكشف حكام المنيا والأقصر وسوهاج بالقاهرة والشرقية والمنوفيهةبالغربية. Advertisements ٣١ يوليو .. يكشف حكام الجيزه وأسوان بالقاهرة وحكام الغربيه بالغربية. ١ أغسطس .. يكشف حكام الجيزه والسويس بالقاهره وحكام البحيرة ودمياط بالغربية. ٤ أغسطس يكشف حكام الاسماعيليه والقليوبيه بالقاهره وحكام الاسكندرية بالغربية. ٥ أغسطس يكشف حكام بورسعيد وسيناء بالقاهره وحكام مرسي مطروح وكفر الشيخ بالغربية. ٧ أغسطس يكشف حكام القاهره بمركز الطب الرياضي باستاد القاهرة. ١٨و١٩ يكشف حكام القاهره في إستاد القاهره وحكام طنطا بالغربية.

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