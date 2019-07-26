شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يخوض مراناً أساسياً اليوم استعداداً للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريبه اليوم، الجمعة، في معسكره المغلق فى الإسكندرية استعداداً لمباراة الزمالك الهامة والمرتقبة أمام الزمالك المقرر لها بعد غد باستاد برج لعرب في ختام بطولة الدوري .

ورغم إن مباراة الزمالك "تحصيل حاصل" بعدما حسم الاهلي لقب الدوري عقب الفوز على المقاولون مساء أمس الأول، الأربعاء، إلا أن الأحمر يتطلع للفوز بها حتى تكون "مسك الختام" للموسم خاصة وأن مباريات القمة دائماً ما تكون بمثابة "بطولة خاصة" لدى الفريقين.

كان الاهلي قد خاض مراناً خفيفاً أمس في معسكر الأسكندرية شارك فيه اللاعبين الأساسيين فيما خاض البدلاء مرانا قوياً.