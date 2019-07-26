شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى لـ" حسام عاشور": "نقل دم روح الأهلى" إلى اللاعبين الصاعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى بالموقف القيادى للاعب حسام عاشور عقب الفوز على فريق المقاولون العرب و تتويج الأحمر ببطولة الدورى الممتاز للمرة الـ41 فى تاريخة .

وأوضح عادلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى :حسام عاشور " نقل " روح الفانلة الحمراء للاعبين الناشئين وهو ما ظهر خلال إحتفال عاشور بالتتويج بالدوري وقام بمشاركته زميلة حمدى فتحى الذى دخل فى نوبة بكاء هو الأخر ، معلقا : عاشور نقل روح حب الأهلي لزملائة مثل عملية نقل الدم .

وأشار عدلى القيعى أن تصريحات حسام عاشور جاءت بسبب الغيرة على النادى الاهلى وكثرة الإشاعات و الأحاديث عن تراجع مستوى الفريق الاحمر والابتعاد عن المنافسة فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

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وفاز الأهلي ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب للمرة الـ41 في تاريخ النادي والرابعة على التوالي.